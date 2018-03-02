موسكو تلغي محادثات إستراتيجية مع واشنطن

ألغت روسيا محادثات إستراتيجية مع الولايات المتحدة كانت مقررة هذا الشهر بعد أن تغيب وفد واشنطن عن اجتماع حول الأمن المعلوماتي، وفق السفير الروسي، أناتولي أنتونوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس"، اليوم الجمعة.

وقال أنتونوف إن انسحاب واشنطن في اللحظة الأخيرة من محادثات في جنيف في نهاية شباط/فبراير كانت "خطوة غير ودية تعطي الانطباع بأنه خُطط لها مسبقا وتؤدي إلى زيادة تدهور العلاقات الثنائية".

ولهذا السبب، تجد روسيا أنه "يستحيل" المضي قدما بعقد اجتماع مقرر في 6 و7 آذار/مارس في فيينا بهدف مناقشة الاستقرار الإستراتيجي ومشكلات تشهدها العلاقات بين القوتين العظميين.

ويأتي القرار بعد خطاب أمام البرلمان الروسي تحدث فيه الرئيس فلاديمير بوتين، الخميس، عن تطوير جيل جديد من الأسلحة الخارقة للصوت والغواصات التي لا تقهر.

واتهمت واشنطن موسكو بالتنصل من معاهدات فترة الحرب الباردة.

وقال السفير الروسي على صفحته على فيسبوك "أريد أن أؤكد مرة ثانية أن روسيا لم تنتهك ولا حتى اتفاق واحد يتعلق بمراقبة الأسلحة وعدم الانتشار النووي لدى تطوير قدراتها النووية".

وأضاف "يظهر أن وزارة الخارجية الأميركية ليست على اطلاع جيد على الملف"، موضحا أن الأسلحة التي تحدث عنها الرئيس الروسي في خطابه، الخميس، ليست مشمولة بالمعاهدات الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق.