خمسة قتلى على الأقل بعواصف وثلوج في الولايات المتحدة

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصارعهم عندما اجتاحت عاصفة قوية السواحل الشرقية للولايات المتحدة مصحوبة برياح عنيفة وأمطار غزيرة وثلوج فتسببت بإلغاء أو تأجيل آلاف الرحلات الجوية وأجبرت السلطات على إغلاق مكاتب حكومية فدرالية في واشنطن.

وترافقت العاصفة الشتوية "ريبلي" بأكثر من 30,5 سنتم من الثلوج في المناطق الغربية والشمالية لولاية نيويورك فيما تساقطت أمطار غزيرة على المناطق الساحلية.

وقُتل رجل "44 عاما"، عَقِبَ سقوط شجرة على شاحنة كان بداخلها في مقاطعة جيمس سيتي بشمال فرجينيا، فيما قتل صبي "6 أعوام" في مقاطعة تشسترفيلد جنوب ريتشموند" حيث سقطت شجرة على منزله وهو نائم.

وفي مناطق أخرى خارج بالتيمور قتلت امرأة "77 عاما" بسبب سقوط غصن كبير في كينغزفيل.

كما قتل في انجراف الأشجار فتى "(11 عاما" في بوتنام فالي بنيويورك، ورجل في سبيعينياته في نيوبورت في رود آيلند.

وألغيت أكثر من 3 آلاف رحلة داخلية ودولية أمس الجمعة، فيما تم تأجيل أكثر من 2400 رحلة أخرى، بحسب موقع الطيران "فلايت أوير".

كما ألغي أكثر من نصف عدد الرحلات المقررة من وإلى مطار لاغوارديا في نيويورك، مع تسجيل اضطرابات في مطار بوسطن لوغان الدولي ومطاري نيويورك نيوآرك وجون إف.كينيدي.

وأُعلنت شركة السكك الحديدية "أمتراك" أنه "حرصا على السلامة" تم تعليق كافة الخدمة على الممر الشمالي الشرقي بشكل مؤقت.

ويتوقع أن تبقى نيويورك، المدينة الأكثر كثافة سكانية في الولايات المتحدة والبالغ عدد سكانها 8,5 مليون نسمة، بمنأى عن الثلوج الكثيفة لكن من المتوقع أن تسجل حوالي 6 سنتمترات من المطر والثلج الخفيف، مع رياح تصل سرعتها إلى 96 كلم في الساعة.

وحذر رئيس بلدية نيويورك آندرو كومو، من رياح عنيفة قد تجتاح لونغ آيلاند ومدينة نيويورك بسرعة قادرة على اقتلاع اشجار والتسبب بانقطاع التيار الكهربائي.

وفي العاصمة الفدرالية واشنطن وضواحيها أُغلقت المدارس الحكومية.

وأعلنت شرطة ولاية ماساتشوستس إغلاق عدد من الطرقات وعقارات الأعمال التجارية في مناطق ساحلية.

وطُلب من الناس تجنب قيادة سياراتهم في مياه الفيضانات أو التوجه إلى السواحل لمشاهدة الفيضانات.

وحذَرت السلطات المسؤولة من وقوع فيضانات من نيوجيرزي إلى ماساشوستس، وتحذيرات من عواصف ورياح عاتية من شمال الشرق إلى ولايات الأطلسي الأوسط، بحسب هيئة الأرصاد الوطنية.