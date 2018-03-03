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رد بوتين على التدخل الروسي في الإنتخابات الأميركية

تاريخ النشر: 03/03/2018 - 17:15

رد بوتين على التدخل الروسي في الإنتخابات الأميركية
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : خالد السيد

قال الرئيس الروسي، بوتين، في مقابلة متلفزة، أجرتها معه القناة الأميركية، "إن بي سي"، أمس الجمعة، في ردّ على سؤال يتعلق في التدّخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016، إنّه " يجب أرى أولًا ما فعلوه، أعطونا معلومات".

وأشار بوتين بنبرة طالب فيها الجهات المسؤولة في واشنطن أن تمنحه دليلًا على تدخل مواطنين روس في الانتخابات الأميركية، أنّ هذا الاتهام " يجب أن يمر عبر قنوات رسمية وليس من خلال الصحافة أو الصراخ والصياح داخل الكونجرس الأمريكي".

إدارة ترامب لا تُجيد التعامل مع المعلومات السرية
أوضح كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، أمس الجمعة، أن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب، خلال الفترة السابقة، مع المعلومات المصنّفة سرية وحساسة لم يكن بالمستوى المطلوب.
 

ووجه مكتب المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، الشهر الماضي اتهامات إلى 13 مواطن روسي وثلاث شركات روسية، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، في إطار ما وصفه المكتب "بمؤامرة لدعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والانتقاص من قدر منافسته، هيلاري كلينتون".

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستتخذ إجراءات بحق هؤلاء الأفراد المتهمين، قال بوتين "لا يمكننا التحرك بناء على ذلك إذا لم ينتهكوا القوانين الروسية".

وأضاف أن على السلطات الأميركية إرسال طلب رسمي إلى المدعي العام الروسي من أجل اتخاذ أي إجراءات رسمية في الموضوع.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بوتين
#الرئيس الروسي
#ترامب
#الاتنخابات الأميركية

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