أعرب حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أمس الجمعة، عن رفضه لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا على أنه لا يريد "حربا باردة جديدة ولا سباق تسلّح".

وقالت المتحدثة باسم "الناتو"، أوانا لونغيسكو، في بيان صدر يوم أمس: "لا يمكن القبول بتصريحات روسيا التي تهدد أعضاء التحالف".

وأكدت لونغيسكو أن حلف "الناتو"، شدد مرارا على أن نظامه الدفاعي لا يستهدف روسيا

وأضافت أن نظام الدفاع الصاروخي للحلف يوفّر الحماية من تهديدات الصواريخ الباليستية التي قد تأتي من خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية، وأردفت: "لا نريد حربا باردة جديدة ولا سباق تسلّح".

وقال بوتين، ألأول من أمس الخميس، في رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية، إن بلاده "اختبرت أسلحة نووية جديدة، بينها صواريخ مبرمجة تعمل بالطاقة النووية، وطائرات بدون طيار، تعمل تحت الماء ويتم تشغيلها بالطاقة النووية"، مضيفا أن "روسيا بدأت في تطوير أسلحة استراتيجية لا تتبع مسارا باليستيا، ولا يمكن للدروع الصاروخية اعتراضها، وستكون بمأمن عن أي اعتراضات من الأعداء".