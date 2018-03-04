الشرطة البريطانية: انفجار في لندن لا صلة له بالإرهاب

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إن انفجارا وقع في شمال شرقي العاصمة لندن، ولا صلة له بالإرهاب وفق معلومات أولية، بحسب صحيفة محلية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا غارديان"، عن شرطة العاصمة، أن الانفجار وقع في شارع فارنهام، بمنطقة هارولد هيل.

وأضافت الشرطة أن المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار لا صلة له بالإرهاب، لكن لم يتضح سببه على الفور.

وشرعت الشرطة في إخلاء منطقة الانفجار من السكان، وحثت، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، المشاة وسائقي السيارات على تجنب محيط الانفجار.