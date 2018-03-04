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العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الإيرانية المنكوبة

تاريخ النشر: 04/03/2018 - 18:32

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الإيرانية المنكوبة
فرق الطوارئ تبحث عن حطام الطائرة (رويترز)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

عثر على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت في 18 شباط/ فبراير الماضي، فوق جبال جنوب غرب إيران، كما ذكرت اليوم الأحد، الوكالة الإيرانية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مدير العلاقات العامة لمنظمة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زاده، أن "صندوق تسجيل معلومات الرحلة وصندوق المحادثات في قمرة القيادة قد سلما إلى السلطات القضائية"، التي ستنقلهما إلى المحققين المكلفين تحديد أسباب هذه المأساة التي أسفرت عن 66 قتيلا.

وأضاف جعفر زاده أن الصندوقين الأسودين لطائرة "آي تي آر 72"، لشركة آسمان إيرلاينز، قد عثرت عليهما السبت فرق الإغاثة التي استأنفت، الجمعة الماضية، عملياتها في جبال زاغروس، محاولة إعادة إنزال جثث ضحايا الحادث بعد توقف استمر حوالي أسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد تحطمت الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين طهران وياسوج، على بعد حوالي 500 كلم جنوب العاصمة، على ارتفاع حوالي 4000 متر خلال عاصفة ثلجية. ولقي المسافرون الـ 66 وأفراد الطاقم مصرعهم في الحادث.

وتعرقل الثلوج التي تساقطت بغزارة في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، عمليات البحث بسبب مخاطر الانهيارات، كما يقول مسؤولون في أجهزة الإغاثة في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إيرانية.

وحتى الآن، أنزلت فقط إشلاء جثث من مكان الحادث. وتقول وكالة الأنباء الإيرانية أن فرق الطب الشرعي أجرت اختبارات وراثية على "51 نسيجا" بشريا حتى تتمكن من تحديد هويتها.

و"آي تي آر"، شركة تملكها بالتساوي إيرباص الأوروبية ومجموعة ليوناردو الإيطالية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصندوق الأسود
#الطائرة الإيرانية
#إيرباص
#آي تي آر 72

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