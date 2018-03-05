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الصين تعلن عن نيتها في زيادة الإنفاق العسكري

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 09:17

الصين تعلن عن نيتها في زيادة الإنفاق العسكري
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : خالد السيد

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، أنّها تنوي إنفاق 1.11 تريليون يوان (175 مليار دولار أميركي) على الجيش، أي زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 8,1 بالمئة لعام 2018.

وقُدمت هذه الأرقام في تقرير تم عرضه خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، حيث وصل الإنفاق العسكري في عام 2017، لـ 151 مليار دولار، لتكون زيادة هذا العام 7 بالمئة عن العام الماضي، 7.6 بالمئة عن عام 2016.

وتعتبر الزيادة في الإنفاق العسكري عن العاميين الماضيين، في بالغة الأهمية للحكومة الصينية، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي تُصرف نسبة كهذه على الجيش منذ ست سنوات التي لم يتخطى فيها النمو الاقتصادي، العشرة بالمئة.

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واحتل الإنفاق العسكري في الصين المرتبة الثانية عالميًا، بعد الولايات المتحدة الأميركية التي يعادل الإنفاق فيها أربعة أضعاف ميزانية الجيش الصيني، بمبلغ يصل لـ 603 مليار دولار، وفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن.

واتّبعت الزيادة في الانفاق العسكري تقريبا نفس وتيرة الاقتصاد الصيني في السنوات الماضية، فقد نما الاقتصاد بنسبة 6,9 بالمئة عام 2017، واختلف الأمر في العام الحالي، حيث أعلنت الحكومة الصينية، الإثنين، أنها تستهدف نسبة نمو تبلغ نحو 6,5 بالمئة لعام 2018.

جيران الصين والولايات المتحدة يراقبون بحذر بكين وهي تحدث جيشها الكبير، بعد أن خفّضت عدد جنودها الى مليونين، بينما زادت الإنفاق على التقنيات والاسلحة الحديثة.

ويذكر أنّ في الاجتماع ذاته، فرضت الصين مطالب حازمة فيما يتعلق بمساحات واسعة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، كما انخرطت أيضًا في مواجهات مع اليابان حول جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، ومع الهند حول منطقة حدودية في الهيمالايا.

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ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصين
#جيش الصين الشعبي
#الإنفاق العسكري

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