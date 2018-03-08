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تركيا ترغب في إنهاء عملية عفرين في أيار

تاريخ النشر: 08/03/2018 - 15:44

تركيا ترغب في إنهاء عملية عفرين في أيار
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قال وزير الخارجية التركي إن حكومته تأمل في الانتهاء من العملية العسكرية التي تشنها عبر الحدود في منطقة عفرين قبل شهر أيار/ مايو.

وقال مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي في فيينا، إن تركيا تريد إنهاء العملية حتى تنعم عفرين "بالاستقرار ويتمكن المواطنون من العودة منازلهم في أقرب وقت ممكن."

وقالت وكالة "الأناضول"، إن القوات التركية وقوات المعارضة السورية الموالية لها دخلت بلدة جندريس، جنوب غرب عفرين، حيث دحلت في حرب شوارع مع القوات الكردية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حصار مدينة عفرين سيبدأ بعد الاستيلاء على جندريس.

وشنت تركيا عملية عسكرية تستهدف عفرين في 20 كانون الثاني/ يناير لطرد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة تهديدا أمنيا بسبب صلاتهم بحزب العمال الكردستاني.

وأسفرت العملية حتى الآن عن مقتل 42 جنديا تركيا وأكثر من 150 مقاتلا من قوات المعارضة المدعومة من تركيا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عفرين
#الأناضول
#سورية

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