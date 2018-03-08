  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مبعوث أممي يسعى لحوار مع كوريا الشمالية

تاريخ النشر: 08/03/2018 - 20:53

مبعوث أممي يسعى لحوار مع كوريا الشمالية
(أرشيف)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : محمد وتد

قال محقق في قضايا حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، إن تخفيف التوترات الدولية مع كوريا الشمالية ينبغي أي يؤدي إلى حوار مع بيونجيانج من أجل وقف” انتهاكات جسيمة“ مثل التعذيب والمعتقلات السياسية.

ودعا توماس أوجيا كوينتانا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية السلطات إلى إطلاق سراح تسعة أجانب وتسوية قضايا عالقة منذ أمد بعيد بشأن خطف كوريين جنوبيين ويابانيين.

وغير مسموح لأوجيا كوينتانا بدخول كوريا الشمالية واعتمد تقريره الموجه إلى مجلس حقوق الإنسان بشكل أساسي على مقابلات مع كوريين شماليين يعيشون في كوريا الجنوبية واليابان.

وتعليقا على هذا التقرير قال دبلوماسي كوري شمالي لرويترز ”هذه الوثيقة ولدت ميتة“.

وقال أوجيا كوينتانا إن معلوماته ”توضح استمرار الانتهاكات الجسيمة وبصورة أسوأ في مناخ من الاضطراب السياسي والخطاب المتأزم“ بشأن برامج كوريا الشمالية النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.

وقال ”من الضروري استغلال الزخم الذي أحدثته دورة الألعاب الأولمبية الشتوية... الذي ربما يساهم في مواجهة بعض التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية“.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كوريا الشمالية
#الأمم المتحدة

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل 16 جنديا و105 من المسلحين بعملية "سيناء 2018"
مقتل 16 جنديا و105 من المسلحين بعملية "سيناء 2018"

2018-03-08

"يونيفيل" تستبعد مواجهة عسكرية بين إسرائيل ولبنان
"يونيفيل" تستبعد مواجهة عسكرية بين إسرائيل ولبنان

2018-03-08

"نيويورك تايمز": موقع سفارة واشنطن "المؤقت" بالقدس أرض محتلة
"نيويورك تايمز": موقع سفارة واشنطن "المؤقت" بالقدس أرض محتلة

2018-03-08

الأكثر قراءة

مواصلة جوقة التحريض؛ كيش للمواطنين العرب:

مواصلة جوقة التحريض؛ كيش للمواطنين العرب: "قولوا في صلاتكم إن إسرائيل أكبر"

2018-03-07
بدء تسويق تذاكر رخيصة للسفر من إسرائيل للهند عبر السعودية

بدء تسويق تذاكر رخيصة للسفر من إسرائيل للهند عبر السعودية

2018-03-07
وحدة مستعربين تقتحم جامعة بير زيت وتختطف رئيس مجلس الطلبة

وحدة مستعربين تقتحم جامعة بير زيت وتختطف رئيس مجلس الطلبة

2018-03-07
بن سلمان يلتقي بالإسرائيليين ويضغط عباس لقبول

بن سلمان يلتقي بالإسرائيليين ويضغط عباس لقبول "صفقة القرن"

2018-03-07
نتنياهو: لا نريد الفلسطينيين مواطنين ولكن...

نتنياهو: لا نريد الفلسطينيين مواطنين ولكن...

2018-03-07