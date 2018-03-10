الرئيس الروسي ينوي "التعاون" مع المعارضة

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأميركية، أمس الجمعة، أنّه مستعد للتعاون مع قوى المعارضة لكن بشرط أن "تسعى إلى جعل روسيا أكثر قوة".

وحول سؤال الشبكة لبوتين، على مدى استعداده للعفو عن معارضه الشرس، الناشط أليكسي نافلاني، والإتاحة له بالترشح للانتخابات الرئاسية التي مُنع من الترشح إليها لاتهامه بقضايا "فساد"، ردّ بوتين: "أود أن أتعاون مع مثل هؤلاء الأشخاص وأنا مستعد لذلك".

وأردف قائلاً "أي شخص يمكن أن يتم العفو عنه إذا كان يستحق ذلك".

وأضاف: "نسعى لجعل روسيا أكثر قوة وتنافسية ودولة أكثر فعالية".

وعن علاقات موسكو بواشنطن، لفت الرئيس الروسي أن "بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق ينص على أمن الشبكة مع الولايات المتحدة".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حظرت أواخر العام الماضي ترشح نافالني، الناشط المعارض ومؤسس صندوق مكافحة الفساد في روسيا، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 آذار/ مارس الجاري، بسبب دعاوى قضائية مرفوعة ضده.

وحُكم على الناشط المعارض، وهو أيضا مدوّن ومحامي، ويعتبر من المعارضين البارزين للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالسجن لمدة 20 يومًا، على خلفية اتهامه بدعوة المواطنين إلى التظاهر ضد السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وينافس بوتين في الانتخابات المقبلة سبعة مرشحين، لكنه يعد الأوفر حظا للفوز بها بحسب نتائج استطلاعات رأي عدة.