  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الرئيس الروسي ينوي "التعاون" مع المعارضة

تاريخ النشر: 10/03/2018 - 12:22

الرئيس الروسي ينوي "التعاون" مع المعارضة
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : خالد السيد

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأميركية، أمس الجمعة، أنّه مستعد للتعاون مع قوى المعارضة لكن بشرط أن "تسعى إلى جعل روسيا أكثر قوة".

وحول سؤال الشبكة لبوتين، على مدى استعداده للعفو عن معارضه الشرس، الناشط أليكسي نافلاني، والإتاحة له بالترشح للانتخابات الرئاسية التي مُنع من الترشح إليها لاتهامه بقضايا "فساد"، ردّ بوتين: "أود أن أتعاون مع مثل هؤلاء الأشخاص وأنا مستعد لذلك".

وأردف قائلاً "أي شخص يمكن أن يتم العفو عنه إذا كان يستحق ذلك".

وأضاف: "نسعى لجعل روسيا أكثر قوة وتنافسية ودولة أكثر فعالية".

وعن علاقات موسكو بواشنطن، لفت الرئيس الروسي أن "بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق ينص على أمن الشبكة مع الولايات المتحدة".

تحقيق أممي: روسيا وراء غارة دامية على إدلب السورية
قال محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن طائرة روسية كانت على ما يبدو وراء غارة جوية في تشرين الثاني الماضي في محافظة إدلب السورية أسفرت عن مصرع 84 شخصا في سوق وهو الهجوم الذي قد يصلُ إلى
 

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حظرت أواخر العام الماضي ترشح نافالني، الناشط المعارض ومؤسس صندوق مكافحة الفساد في روسيا، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 آذار/ مارس الجاري، بسبب دعاوى قضائية مرفوعة ضده.

وحُكم على الناشط المعارض، وهو أيضا مدوّن ومحامي، ويعتبر من المعارضين البارزين للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالسجن لمدة 20 يومًا، على خلفية اتهامه بدعوة المواطنين إلى التظاهر ضد السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وينافس بوتين في الانتخابات المقبلة سبعة مرشحين، لكنه يعد الأوفر حظا للفوز بها بحسب نتائج استطلاعات رأي عدة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الرئيس الروسي
#بوتين
#روسيا
#نافلاني

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انتشال مئات المهاجرين من البحر بين ليبيا وإيطاليا
انتشال مئات المهاجرين من البحر بين ليبيا وإيطاليا

2018-03-10

القوات التركية تصل إلى مشارف عفرين
القوات التركية تصل إلى مشارف عفرين

2018-03-10

"لعبة" استخدمها الروس للتأثير في الانتخابات الأميركية!
"لعبة" استخدمها الروس للتأثير في الانتخابات الأميركية!

2018-03-10

الأكثر قراءة

تفاصيل من

تفاصيل من "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية

2018-03-09
مسؤول سابق بالموساد: لبوتين مصلحة بحرب إسرائيلية – إيرانية

مسؤول سابق بالموساد: لبوتين مصلحة بحرب إسرائيلية – إيرانية

2018-03-09
شهيد و86 مصابا في مواجهات مع الاحتلال

شهيد و86 مصابا في مواجهات مع الاحتلال

2018-03-09
تحريض وملاحقة: وزير متطرف يطالب بإقالة الهزيّل من بلدية رهط

تحريض وملاحقة: وزير متطرف يطالب بإقالة الهزيّل من بلدية رهط

2018-03-09
العثور على جثة محام من إكسال

العثور على جثة محام من إكسال

2018-03-09