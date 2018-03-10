قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية تعهدت بوقف التجارب الصاروخية "أثناء اجتماعهما".

وكتب ترامب على تويتر "لم تُجر كوريا الشمالية أي تجربة صاروخية منذ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وتعهدت بعدم القيام بذلك أثناء اجتماعاتنا. أعتقد أنهم سيلتزمون بتعهدهم".

ولم يُصدر البيت الأبيض أي موعد دقيق لعقد اجتماع بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لكن ترامب قال إنه سيجتمع مع كيم الذي وجه الدعوة.

طلب الرئيس الأميركي، يوم أمس الجمعة، مساعدة نظيره الصيني، شي جين بينغ، لإبقاء الضغط الذي تشكله العقوبات على كوريا الشمالية وسط مخاوف من أن تؤدي المبادرة الدبلوماسية الجريئة التي يقوم بها دونالد ترامب إلى انتكاسة في التقدم الذي تحقق.

وتحدث الرئيس الأميركي، مساء أمس الجمعة، عن اتفاق مقبل ممكن قال إنه سيكون "جيدا جدا" للأسرة الدولية بأكملها، وذلك بعد إعلانه المفاجئ عن قبوله دعوة الزعيم الكوري الشمالي إلى عقد لقاء بحلول نهاية أيار/ مايو.

وقال ترامب في تغريدته، مساء أمس، إن "اتفاقا مع كوريا الشمالية يجري إعداده فعليا، وإذا أُنجز سيكون جيدا للعالم. الموعد والمكان لم يتحددا بعد".

وقبيل ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين الأميركي والصيني اتفقا على "إبقاء الضغوط والعقوبات إلى أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة نحو نزع كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه للأسلحة النووية".

وبينما يسعى مساعدو ترامب الذين فوجئوا بالقرار، اتخذ بدون مشاورة مساعديه الأساسيين، صدرت عن البيت الأبيض رسائل ملتبسة عن شروط عقد اللقاء.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية، ساره ساندرز "قطعوا وعودا بنزع السلاح النووي، وبوقف الاختبارات النووية والصاروخية". وأضافت للصحافيين أن "هذا اللقاء لن يعقد قبل أن نرى أفعالا ملموسة تتطابق مع أقوال وخطاب كوريا الشمالية".

ورأى دبلوماسيون أن هذه التصريحات لا تشكل تغييرا جوهريا.



