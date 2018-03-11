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ترامب: كوريا الشمالية "تريد صنع السلام"

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 06:22

ترامب: كوريا الشمالية "تريد صنع السلام"
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء أمس، السبت، إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد من الآن فصاعدا "صنع السلام"، مشيدا بضبط النفس من جانب بيونغ يانغ بعد الإعلان عن اجتماع محتمل بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأضاف ترامب أمام حشد من المؤيدين خلال تجمع بولاية بنسلفانيا: "أعتقد أنهم يريدون صنع السلام. أظن أن الوقت حان".

وعبّر الرئيس الأميركي عن ثقته في التزام كوريا الشمالية بعدم إجراء أي عملية إطلاق صاروخية حتى موعد المفاوضات التاريخية بينه وبين كيم يونغ أون، والتي قال إنها ستتوج بـ"نجاح كبير".

وأردف ترامب "أعتقد أنه بما يتعلق بكوريا الشمالية، فإن الأمور ستسير بنحو جيد جدا، وأعتقد أننا سنكون أمام نجاح هائل. أعتقد أنه سيكون أمرا مثمرا جدا. لدينا دعم كبير".

وأضاف أن "الوعد" الذي قطعته بيونغ يانغ "هو بأنهم لن يقوموا بإطلاق صواريخ وبأنهم يعتزمون نزع الأسلحة النووية. الأمر سيكون رائعا".

وتابع الرئيس الأميركي "أعتقد أننا أظهرنا قوة كبيرة. في ظني أن هذا مهم أيضا".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#كوريا الشمالية
#كيم يونغ أون
#دونالد ترامب

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