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مقتل 16 شخصا في ضربة برق على كنيسة رواندية

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 17:55

مقتل 16 شخصا في ضربة برق على كنيسة رواندية
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨/ أ ب
تحرير : محمود مجادلة

أكدت حاكمت إقليم برواندا، إن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 140 آخرون عندما ضرب البرق كنيسة جنوب البلاد.

وقالت روز موريشانكوانو إن 140 من رواد الكنيسة أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى قريب، وإن اثنين منهم في حالة خطرة.

وقالت موريشانكوانو إن 17 مصابا لا زالوا في المستشفى بينما غادر الباقون.

وتتكرر ضربات البرق في رواندا التي تضم العديد من التلال والجبال، وسجلت الشرطة عددا من الوفيات والإصابات.

وقالت الحاكمة إن حادثة مماثلة وقعت يوم الجمعة الماضي، عندما ضرب البرق مجموعة من 18 طالبا ما أسفر عن مقتل أحدهم. وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قتل البرق 18 شخصا في مناطق متفرقة من البلاد صعقًا جراء البرق.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برق
#رواندا

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