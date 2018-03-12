إيران تنتشل الصندوق الأسود للطائرة التركية المتحطمة

قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) إن السلطات انتشلت "الصندوق الأسود" من طائرة تركية خاصة تحطمت في جنوبي إيران، أثناء عودتها من الإمارات إلى إسطنبول، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا كانوا على متنها.

وأفادت "إيرنا" بأن المسؤولين انتشلوا أيضا 10 جثث حتى الآن بعد حادث التحطم الذي وقوع على جبال زاغروس خارج مدينة شهر كرد، الواقعة على مبعدة نحو 370 كيلومترا جنوب العاصمة الإيرانية، طهران.

كانت الرحلة قد أقلعت الأحد من إمارة الشارقة الإماراتية.

وقالت سلطات الطيران المدني بالشارقة، إن ركاب الطائرة الثمانية كانوا ستة أتراك واثنان من الإسبان. أما الثلاثة الباقون فهم طاقم الطائرة.

من المحتمل أن تكون مينا باساران (28 عاما)، ابنة رئيس مجلس إدارة شركة بصران القابضة للاستثمار، هي التي سيرت الرحلة وأصدقائها للاحتفال بحفل وداع العزوبية في دبي.