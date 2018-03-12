  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الشرطة تقتل مهاجم مقر سفير إيران بفيينا وتستنفر بمحيط السفارات

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 11:04

الشرطة تقتل مهاجم مقر سفير إيران بفيينا وتستنفر بمحيط السفارات
(أ.ب.)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير : محمد وتد

قالت الشرطة النمساوية، اليوم الإثنين، إن إجراءات أمنية مشددة اتخذت عند السفارات والمباني الدبلوماسية الأخرى في العاصمة فيينا، بعد أن أطلق جندي أمام مقر إقامة السفير الإيراني النار على رجل حاول طعنه فأرداه قتيلا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن دافع المهاجم البالغ من العمر 26 عاما غير واضح. ووقع الهجوم عند منتصف الليل.

وهاجم شاب نمساوي يبلغ من العمر 26 عاما بسكين أحد الحراس أمام مقر إقامة سفير إيران بالعاصمة النمساوية فيينا ليل الأحد، ما دفع الحارس إلى إطلاق النار عليه وقتله. وأمرت الشرطة في أعقاب الحادث بتعزيز المراقبة في محيط كل الممثليات الدبلوماسية بفيينا.

هاجم رجل نمساوي بحوزته سكين أحد الحراس أمام مقر إقامة سفير إيران في العاصمة النمساوية فيينا مساء الأحد، فأقدم الحارس على قتله بسلاح الخدمة، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية هارالد سوروس إن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما قد "قتل في مكان" الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن الحارس المصاب يتحدر من مقاطعة تيرول النمساوية، وقد تم نقله إلى المستشفى وهو مصاب بذراعه.

وقالت الشرطة إن دوافع المهاجم مجهولة حتى الآن. وأشار سوروس إلى أن الحارس "استخدم في بادئ الأمر رذاذ الفلفل" ضد المهاجم قبل أن يفتح عليه لاحقا النار.

ووفقا للاستنتاجات الأولية، فإن الحارس قد "تصرف ضمن القواعد"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وقد أمرت الشرطة بتعزيز المراقبة في محيط كل الممثليات الدبلوماسية في فيينا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#النمسا
#فيينا
#سفارات
#مهاجم
#السفارة الإيرانية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مركز دراسات النزاع: "دور المرأة الدبلوماسية في صنع السلام"
مركز دراسات النزاع: "دور المرأة الدبلوماسية في صنع السلام"

2018-03-12

الهدوء يسيطر على الشارع المصري قُبيل الانتخابات الرئاسية
الهدوء يسيطر على الشارع المصري قُبيل الانتخابات الرئاسية

2018-03-12

تحطم طائرة هليكوبتر بنيويورك ومقتل ركابها الخمسة
تحطم طائرة هليكوبتر بنيويورك ومقتل ركابها الخمسة

2018-03-12

الأكثر قراءة

هجوم جوي على القاعدة الروسية

هجوم جوي على القاعدة الروسية "حميميم" في السورية

2018-03-11
مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تركية خاصة في إيران

مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تركية خاصة في إيران

2018-03-11
ساعات الغوطة الأخيرة: النظام قصفها بكل ما يملك وأهلها يرحلون

ساعات الغوطة الأخيرة: النظام قصفها بكل ما يملك وأهلها يرحلون

2018-03-11

"صواريخ غراد الأكثر تهديدا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية"

2018-03-11

"فيسبوك" يستعين بتكنولوجيا إسرائيلية لجمع بيانات المستخدمين

2018-03-11