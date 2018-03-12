الشرطة تقتل مهاجم مقر سفير إيران بفيينا وتستنفر بمحيط السفارات

قالت الشرطة النمساوية، اليوم الإثنين، إن إجراءات أمنية مشددة اتخذت عند السفارات والمباني الدبلوماسية الأخرى في العاصمة فيينا، بعد أن أطلق جندي أمام مقر إقامة السفير الإيراني النار على رجل حاول طعنه فأرداه قتيلا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن دافع المهاجم البالغ من العمر 26 عاما غير واضح. ووقع الهجوم عند منتصف الليل.

وهاجم شاب نمساوي يبلغ من العمر 26 عاما بسكين أحد الحراس أمام مقر إقامة سفير إيران بالعاصمة النمساوية فيينا ليل الأحد، ما دفع الحارس إلى إطلاق النار عليه وقتله. وأمرت الشرطة في أعقاب الحادث بتعزيز المراقبة في محيط كل الممثليات الدبلوماسية بفيينا.

هاجم رجل نمساوي بحوزته سكين أحد الحراس أمام مقر إقامة سفير إيران في العاصمة النمساوية فيينا مساء الأحد، فأقدم الحارس على قتله بسلاح الخدمة، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية هارالد سوروس إن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما قد "قتل في مكان" الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن الحارس المصاب يتحدر من مقاطعة تيرول النمساوية، وقد تم نقله إلى المستشفى وهو مصاب بذراعه.

وقالت الشرطة إن دوافع المهاجم مجهولة حتى الآن. وأشار سوروس إلى أن الحارس "استخدم في بادئ الأمر رذاذ الفلفل" ضد المهاجم قبل أن يفتح عليه لاحقا النار.

ووفقا للاستنتاجات الأولية، فإن الحارس قد "تصرف ضمن القواعد"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وقد أمرت الشرطة بتعزيز المراقبة في محيط كل الممثليات الدبلوماسية في فيينا.