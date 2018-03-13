  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ترامب يشيد بتقرير في الكونغرس يؤكد عدم حصول تواطؤ مع روسيا

تاريخ النشر: 13/03/2018 - 20:43

ترامب يشيد بتقرير في الكونغرس يؤكد عدم حصول تواطؤ مع روسيا
ترامب (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير : أحمد دراوشة

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يؤكد عدم وجود تواطؤ بين حملته للانتخابات الرئاسية وروسيا في 2016، الأمر الذي طالما كرره منذ البداية.

وقال ترامب، صباح الثلاثاء، "نحن سعداء جدا بقرار لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي خلص إلى عدم وجود أيّ تواطؤ على الإطلاق مع روسيا".

وتابع "كان قرارًا قويًا لم يترك أيَّ مجال للشك".

وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أنهت، أمس الإثنين، تقريرها الذي استغرقت التحقيقات حوله نحو عام وخلص إلى عدم العثور على دليل بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترامب وروسيا في الحملة الانتخابية عام 2016.

وقالت الغالبية الجمهورية في اللجنة في خلاصة للتحقيق "لم نعثر على أيّ دليل بحصول تواطؤ أو تنسيق أو تآمر بين حملة ترامب والكرملين".

وأقرت اللجنة أنّ موسكو تدخلت في الانتخابات لكنها رفضت الاستنتاج الذي خلصت إليه أجهزة الاستخبارات، بأن الهدف منه كان مساعدة ترامب على الفوز.

وأضافت أنها تؤيّد استنتاج وكالات الاستخبارات في كانون الثاني/يناير 2017 حول التدخل الروسي، باستثناء الإشارة إلى أنّ الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، كان يفضل أن يفوز ترامب في الانتخابات بدلا من منافسته الديموقراطية، هيلاري كلينتون.

في المقابل، قال رئيس الأقليّة الديموقراطية في لجنة الاستخبارات، آدم شيف، إنّ القرار مرده إلى ضغوطٍ من البيت الأبيض حيث يواجه ترامب ومستشاروه المقربون تحقيقا آخر يقوده المدعي المستقل روبرت مولر.

واعتبر شيف أن التحقيق في مجلس النواب "غير جديّ من أساسه"، مضيفا "لقد علمنا الكثير حول لقاءات سرية لا حصر لها ومحادثات واتصالات بين مسؤولين في حملة ترامب والروس وكلها أمور نفتها إدارة ترامب في البدء".

ومضى يقول "إذا كان لروسيا نفوذ على رئيس الولايات المتحدة، فإن الغالبية قررت ببساطة أنّها تفضل ألاّ تعلم بالأمر".

ووجه مولر الاتهام إلى العديد من كبار مساعدي الرئيس السابقين.

ويشمل تحقيق مولر، أيضًا، النظر في ما إذا كان ترامب حاول عرقلة التحقيق وهناك معلومات بأنّه يتباحث مع محامي البيت الأبيض حول إمكانية موافقة ترامب على الإدلاء بشهادته.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#البيت الأبيض
#روسيا
#الانتخابات الأميركية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رئيس القيادة المركزية الأميركية: أؤيد الاتفاق النووي مع إيران
رئيس القيادة المركزية الأميركية: أؤيد الاتفاق النووي مع إيران

2018-03-13

المؤبد لقاتل عروبة وحلا بركات
المؤبد لقاتل عروبة وحلا بركات

2018-03-13

بعد تهافُت مسرحية "التخابر مع إسرائيل": زياد عيتاني حُرّ
بعد تهافُت مسرحية "التخابر مع إسرائيل": زياد عيتاني حُرّ

2018-03-13

الأكثر قراءة

تقرير: المخابرات المصرية قد تطيح بعباس وتنصب دحلان

تقرير: المخابرات المصرية قد تطيح بعباس وتنصب دحلان

2018-03-12
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وكتلة باردة الخميس

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وكتلة باردة الخميس

2018-03-12
مثل اللّي نسيانة المشي | رنا خوري

مثل اللّي نسيانة المشي | رنا خوري

2018-03-12
ريفلين يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية

ريفلين يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية

2018-03-12
البيت الأبيض يشطب حل الدولتين بـ

البيت الأبيض يشطب حل الدولتين بـ"صفقة القرن"

2018-03-12