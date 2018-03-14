تيريزا ماي: كأس العالم بروسيا لن يشهد مشاركة رسمية بريطانية

أكّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأن منافسات كأس العالم في روسيا 2018، لن تشهد أي مشاركة رسمية من أي فرد من العائلة المالكة أو الوزراء في حضور المباريات التي ستشهدها روسيا الصيف المقبل.

وقررت بريطانيا عدم حضور أي فرد من العائلة المالكة أو وزراء مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وذلك على خلفية قيام روسيا بمحاولة اغتيال عميل روسي سابق في بريطانيا يدعى سيرغي سكريبال مع ابنته بغاز الأعصاب، وهو حاليا في المستشفى ويخضع للعلاج.

وقالت ماي أمام النواب البريطانيين في معرض إعلانها تعليق العلاقات الثنائية بين لندن وموسكو، إنه "لن يكون هناك حضور من قبل وزراء أو أفراد من العائلة المالكة خلال كأس العالم هذا الصيف في روسيا".



وتصاعدت الأزمة السياسية بين البلدين، بعد ما أعلنته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء، إثر محاولة اغتيال سيرغي سكريبال الذي كان يعمل لصالح المخابرات البريطانية ليمتد الأمر على المستوى الرياضي.



وظهرت أصوات عديدة في إنكلترا تطالب المنتخب بمقاطعة كأس العالم 2018 في روسيا، لكن القرار الأخير قد يخفف وطأة الأمر، في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى احتمالية عدم إرسال جماهير إلى هناك بسبب تلك الأزمة.

وبصفته رئيس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، كان الأمير ويليام يحرص بانتظام على حضور مباريات إنكلترا في كأس العالم مع شقيقه الأمير هاري في النسخ الأخيرة، ولكن لن يسافر أي منهما إلى روسيا هذا الصيف.



بدوره، بدأ الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يتحرك من أجل تهدئة المخاوف بشأن عدم مشاركة إنكلترا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد تصريحات وزير الخارجية بوريس جونسون، الذي طرح فكرة عدم المشاركة في المونديال القادم.

لكن رئيس الاتحاد السابق جريج دايك لا يعتقد أن الحكومة ستطلب من المنتخب الإنكليزي مقاطعة المونديال، وقال بحسب الشبكة التلفزيونية البريطانية: "أعتقد أنه من غير المرجح أن نقاطع كأس العالم. لا أعتقد أن الحكومة ستطلب ذلك، وأعتقد أنهم لو فعلوا ذلك فإن الاتحاد سيرفض الأمر".

وأوضح دايك: "ذلك الأمر (عدم المشاركة) لن يُحدث أي فرق، وسوف يُغضب القرار الكثير من المشجعين في هذا البلد الذين يعشقون كرة القدم فيه ويريدون مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم، بل وتحقيق نتائج جيدة".

وقالت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن بلادها ستقوم بطرد 23 دبلوماسيا روسيا، وذلك في أعقاب تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق، سيرجي سكريبال.

وبحسب ماي، فإن روسيا هي المسؤولة عن حادث التسمم، وأنها ستجمد العلاقات الدبلوماسية معها.

وأشارت ماي إلى أن الحديث عن طرد دبلوماسيين هو الأكبر من نوعه في الـ30 عاما الأخيرة، وأن عليهم مغادرة بريطانيا خلال أسبوع.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي إن "موسكو لا تقبل الاتهامات التي لا أساس لها، والتي لم يتم التحقق منها، ولغة الإنذارات"، مضيفا أن موسكو تدعو لتحكيم العقل.

وكان السفير الروسي في لندن، ألكسندر ياكوفنكو، صرح بعد ظهر أمس، الثلاثاء، أن "روسيا لن ترد على الإنذار" قبل أن "تتسلم عينات من المادة الكيميائية" التي استخدمت.

وبعدما أكد، على غرار وزير الخارجية سيرجي لافروف، "براءة" روسيا، قال إنه اقترح على الحكومة البريطانية فتح "تحقيق مشترك"، وحذر من أن موسكو سترد إذا اتخذت إجراءات ضدها.

وقال سفير روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، الثلاثاء، إنه "يرفض بالكامل الاتهامات التي لا أساس لها" التي تطلقها و"هجماتها الوحشية" و"أكاذيبها"، معتبرا أنها "حرب إعلامية قذرة ضد روسيا".

وأشارت تقارير بريطانية، الأسبوع الماضي، إلى إمكانية انسحاب إنكلترا من بطولة كأس العالم 2018، ودول أخرى في حال ثبت ضلوع موسكو في عملية التخطيط لاغتيال سكريبال.

وفي حال كان لموسكو يدٌ في محاولة الاغتيال، فإنه قد يُطلب من منتخب الأسود الثلاثة بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت الانسحاب من بطولة كأس العالم بحسب ما كشفت صحيفة "تلغراف"، كما أكدت الأخيرة أن هذا القرار لن يؤثر على الكرة الإنكليزية في مونديال 2018 فقط بل ستكون له تبعاتٌ مستقبلية سلبية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن انسحاب منتخب الأسود الثلاثة من المونديال قد يلقى دعما من بعض الدول الحليفة التي قد تتخذ الخطوة نفسها، على غرار بولندا واليابان وكذلك أستراليا، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ولن تتمكن إنكلترا من المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 الذي سيجرى في قطر في حال قررت الغياب عن نسخة 2018، وذلك لأن لوائح الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" تنصّ على الالتزام الكامل بجدول المباريات المحدد لها كاملا.

وسيتوجّب على إنكلترا في هذه الحالة دفع غرامة لا تقل عن 190 ألف جنيه إسترليني، شرط أن يحدث ذلك قبل 30 يوما من انطلاق البطولة، وإلا سيتضاعف المبلغ مباشرة. ورفض "فيفا" التعليق على أزمة دبلوماسية محتملة بين البلدين وانعكاساتها على مشاركة إنكلترا في كأس العالم.