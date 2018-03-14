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قتلى بانفجار قرب اجتماع ديني في مدينة لاهور الباكستانية

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 23:48

قتلى بانفجار قرب اجتماع ديني في مدينة لاهور الباكستانية
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قُتل على الأقل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بجراح، اليوم الأربعاء، جراء انفجار وقع بالقرب من اجتماع ديني في مدينة لاهور مركز إقليم البنجاب.

ولم تتحدث السلطات الأمنية حول طبيعة الانفجار، كما لم تتبنَّه أية جهة لحد الآن.

وذكرت مصادر أمنية أن الانفجار وقع عند حاجز للشرطة الباكستانية قرب اجتماعي سنوي لجماعة التبليغ في منطقة رايوند، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، أربعة منهم من رجال الأمن.

وقالت المصادر إن التفجير كذلك أدى إلى إصابة 31 شخصا، بينهم ضباط في الشرطة، وقد تم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة في المدينة، لافتة إلى أن الانفجار وقع أثناء تبادل فرق الشرطة التي تتولى حراسة الاجتماع.

كما تتوقع مصادر طبية ارتفاع حصيلة القتلى لوجود إصابات خطرة في صفوف الجرحى.

فيما أعلنت الشرطة حالة التأهب القصوى في المدينة وحالة الطوارئ في المستشفيات لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى.

وقال مسؤول أمن مدينة لاهور، عارف نواز، في بيان له، "إننا أعلنا حالة التأهب خوفا من وقوع أحداث مثيلة".

ولم تتحدث السلطات حول طبيعة الانفجار، كما لم تتبناه أية جهة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تفجير
#قتلى
#باكستان

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