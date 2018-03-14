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ميركل تؤدي اليمين الدستورة مستشارةً لألمانيا

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 18:45

ميركل تؤدي اليمين الدستورة مستشارةً لألمانيا
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : أحمد دراوشة

أدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ظهر اليوم، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان، لتبدأ بذلك رسميًا ولايتها الرابعة على رأس حكومة بلادها.

وأقسمت ميركل على أن "تكرّسَ جهودَها لتحقيق مصالح الشعب الألماني، والدفاع عن الدستور والقانون"، قبل أن تنهي قسمها بـ "طلب المساعدة من الله على أداء مهامها".

وبعد القسم، أعلن رئيس البرلمان الألمانيّ، فولغانغ شوبيله، تولي ميركل رسميا مهام منصبها مستشارة للبلاد، متمنيا لها النجاح في أداء مهامها، قبل أن تغادر المستشارة مقر البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم، التقت ميركل في قصر الرئاسة ببرلين رئيس البلاد، فرانك فالتر شتاينماير، حيث أعلن الأخير تعيينها مستشارة للبلاد، بعد وقت قصير من تصويت أغلبية البرلمان لمصلحتها.

قبل ذلك، انتخب البرلمان الألماني ميركل مستشارة للبلاد حتى 2021، حيث حصدت 364 من أصل 692 نائبا أدلوا بأصواتهم (إجمالي نواب البرلمان 709 نائبا).

وقالت ميركل في كلمة مقتضبة عقب إعلان النتيجة: "أقبل نتيجة التصويت".

ومن المقرر أن تعقد ميركل، في وقت لاحق اليوم، أولَ اجتماع لحكومتها المؤلفة من الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط).

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ألمانيا
#ميركل

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