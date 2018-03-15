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قتلى بانهيار جسر في جامعة بميامي

تاريخ النشر: 15/03/2018 - 21:30

قتلى بانهيار جسر في جامعة بميامي
من مكان الحادث (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

لقي عدة أشخاص مصارعهم مساء اليوم الخميس، في انهيار جسر للمشاة في الجامعة الدولية في ميامي بولاية فلوريدا.

وذكرت شبكة "سي إن إن أن" أن التصوير الجوي من موقع الحادث أظهر سيارات لا تزال عالقة تحت حطام الجسر.

وأوضحت أن الجسر الذي يبلغ طوله 60 مترا ووزنه 950 طنا قد تم تركيبه في نهاية الأسبوع الماضي وبلغت تكلفته 14.2 مليون دولار.

وتم استدعاء فرق الطوارئ من عدة هيئات مُختصّة إلى مكان الحادث.

ولم يتضح بعد عدد القتلى بشكل دقيق، نظرا إلى استمرار عمليات الإنقاذ حتى اللحظة.

مزيدٌ من التفاصيل فور ورودها

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أميركا
#ميامي
#انهيار جسر

من عرب 48

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