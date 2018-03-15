مقتل 6 سجناء وإصابة عشرات في اقتحام سجن في بوليفيا

أعلنت السلطات البوليفية مقتل ستة سجناء وإصابة 23 شخصا آخرين بجروح خلال اقتحام الشرطة سجنا في وسط البلاد، يوم أمس الأربعاء.

وقال نائب وزير الداخلية، خوسيه لويس كويروغا إن "ستة أشخاص (سجناء) ممن قاوموا تدخّل قوات الأمن قتلوا".

من جهته قال قائد الشرطة، ألفونسو مندوزا إن الاقتحام أسفر أيضا عن إصابة 18 سجينا وخمسة شرطيين بجروح.

وبحسب الشرطة فقد اقتحم حوالي 2000 عنصر من قوات الأمن، فجر الأربعاء، سجن بالماسولا في ولاية سانتا كروز بعد أسبوع على حركة العصيان التي شهدها احتجاجا على قرار الحكومة منع الأطفال دون الست سنوات من زيارة أقاربهم المسجونين.

وأوضح قائد الشرطة أن عملية الاقتحام هدفت إلى البحث عن المخدرات والأسلحة التي يخفيها السجناء في زنزاناتهم.

وأضاف أنه خلال عملية الاقتحام اكتشفت قوات الأمن "معدات لتقطير الكحول وعددا لا يحصى من الأماكن المخصصة لبيع المخدرات، ولا سيما الماريحوانا والكوكايين".

ولاحقا بدا أن الأمن استتب داخل السجن، لكن خارجه اندلعت صدامات بين قوات الأمن وأقارب سجناء أتوا للاطمئنان إلى سلامة أقاربهم.