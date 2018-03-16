دول الناتو تزيد من إنفاقها العسكري

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن الدول الأعضاء الأوروبية وكندا أنفقت إجمالا نحو 50 بالمائة أكثر على الدفاع العام الماضي مقارنة بعام 2016.

جاء ذلك بالتزامن مع ضغط من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لزيادة الميزانيات العسكرية.

وأوضح ستولتنبرغ، الخميس، أن الحلفاء الثمانية على الأرجح سينفقون مؤشر الناتو المطلوب باثنين بالمائة من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع هذا العام.

وستقوم خمس دول أيضا بذلك، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وأستونيا واليونان وبولندا، لكن التقديرات الجديدة توضح أن بولندا ستتخلف.

ويهتم المؤشر بحجم إنفاق كل دولة على دفاعها الخاص، وليس بما تنفقه في حلف شمال الأطلسي .

وقد استثمر 29 حليفا في الناتو أكثر من 900 مليار دولار في الدفاع في 2017، وأنفقت الولايات المتحدة ثلثي ذلك.

زادت ألمانيا من الإنفاق بنسبة 6 بالمائة العام الماضي.