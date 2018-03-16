مصرع 4 أشخاص في انهيار جسر جامعة فلوريدا

لقي أربعة أشخاص، على الأقل، مصارعهم جراء انهيار جسر مشاة مشيد حديثا فوق طريق سريع في مدينة ميامي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تسبب أيضا بتحطم عدد من السيارات.

وقال مسؤول خدمة الإطفاء، ديف داوني، خلال مؤتمر صحافي "لقد حددنا وجود نحو أربعة ضحايا".

وكانت صحيفة "ميامي هيرالد" قد ذكرت في وقت سابق أنّ عددا غير محدد من الأشخاص محاصرون تحت جسر المشاة المنهار الذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب.

وقالت دوريات الطرق السريعة في ولاية فلوريدا إنّ عددا من الأشخاص قتلوا جراء الحادث، وفق ما ذكرت شبكات إخبارية.

وأظهرت صور بثها التلفزيون تحريك رافعة نحو موقع الحادث حيث انهار الجسر فوق السيارات على طريق سريع. وانتشرت سيارات الطوارئ والشرطة في المنطقة.