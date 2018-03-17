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الفلبين: مصرع 10 أشخاص في تحطم طائرة فوق منزل

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 15:23

الفلبين: مصرع 10 أشخاص في تحطم طائرة فوق منزل
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

لقي عشرة أشخاص، على الأقل، مصارعهم، اليوم السبت، في الفلبين في حادث طائرة سياحية تحطمت فوق منزل بعيد إقلاعها من مدرج في ضاحية مانيلا، كما اعلنت السلطات.

وكانت الطائرة بمحركين من نوع "بي.آي-23" قد تحطمت بعيد إقلاعها من مدينة بلاريدل، فلقي أحد الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها مصرعه، وخمسة أشخاص، على الأقل، ثلاثة أولاد ووالدتهم وجدتهم، في منزل، كما أوضح قائد الشرطة المحلية خوليو ليزاردو.

وبعدما أعلن من قبل عن سبعة ضحايا للحادث، أوضح "اضطررنا إلى البحث بين الأنقاض للعثور على جميع الضحايا".

ولم تعرف حتى الآن أسباب تحطم الطائرة التي تشغلها شركة تشارتر محلية، كما ذكر قائد الشرطة المحلية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الفلبين
#مانيلا

من عرب 48

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