كينيا: مصرع 15 شخصا ونزوح عشرات الأسر جراء السيول

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصارعهم، ونزحت عشرات الأسر بأرجاء كينيا بسبب سيول نتجت عن هطول كثيف للأمطار، حسبما قال مسؤولون كينيون.

وغمرت مياه السيول مركبات في أحياء الأثرياء بالعاصمة نيروبي، كما غمرت مناطق الطبقة المتوسطة أيضا.

ويشكل انسداد المصارف في العاصمة وأجزاء أخرى من كينيا خلال موسم الأمطار الطويل مشكلة دائمة.

وكان قد ألقى حاكم نيروبي، غيديون مبوفي، اللوم على إدارة سلفه فيما يتعلق بتحويل الموارد المخصصة لتطهير مصارف الأمطار إلى أغراض أخرى.

وقال مدير هيئة الأرصاد، بيتر أمبنجي، إن الأمطار الغزيرة سوف تستمر على مدار الأيام الخمسة المقبلة.