  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مصرع 14 مهاجرا غرقا في بحر إيجة

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 15:27

مصرع 14 مهاجرا غرقا في بحر إيجة
صورة توضيحية
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قضى ما لا يقل عن 14 شخصا، بينهم أربعة أطفال، ليل الجمعة السبت في غرق مركب كان يقل أكثر من عشرين مهاجرا في جنوب شرق بحر إيجة بعد إبحاره من السواحل التركية، على ما أفادت شرطة المرافئ اليونانية.

وبعد العثور على جثث أربعة أطفال وامرأة ورجل، ارتفعت الحصيلة مع عمليات البحث بعد انتشال ثمانية جثث أخرى، بحسب الشرطة.

وتتواصل عمليات البحث قبالة جزيرة أغاثونيسي إذ لا يزال عدد من الركاب مفقودين استنادا إلى إفادات الناجين الذين أكدوا أنه كان هناك 21 راكبا في المركب.

ولم تورد شرطة المرافئ في الوقت الحاضر المزيد من التفاصيل حول هوية الضحايا وسبب غرق المركب.

وأوضحت أن ثلاثة ناجين، هم امرأتان ورجل، أبلغوا بحادث الغرق بعدما تمكنوا من بلوغ سواحل الجزيرة سباحة.

ويشارك في العمليات زورق دوريات ومروحية عسكرية وثلاثة مراكب صيد، فيما توجهت تعزيزات إلى المنطقة بينها سفينة تابعة لوكالة "فرونتيكس" الأوروبية للحدود.

ووقعت المأساة عشية الذكرى الثانية للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من حركة الهجرة بين تركيا والجزر اليونانية التي أصبحت عام 2015 بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الفارين من الحروب والبؤس ولا سيما في سورية.

وأدت الاتفاقية إلى تراجع كبير في حركة تدفق المهاجرين ولو أنه لا يزال يسجل وصول مئات المهاجرين في الشهر، وإلى خفض حصيلة حوادث الغرق بعدما قضى أكثر من ألف مهاجر بينهم العديد من الأطفال في بحر إيجة في 2015 و2016.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مهاجرون
#بحر إيجة
#اليونان

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

طيران الإمارات تقر بوفاة مضيفة سقطت من مخرج طوارئ
طيران الإمارات تقر بوفاة مضيفة سقطت من مخرج طوارئ

2018-03-17

الفلبين: مصرع 10 أشخاص في تحطم طائرة فوق منزل
الفلبين: مصرع 10 أشخاص في تحطم طائرة فوق منزل

2018-03-17

أزمة الجاسوس الروسي: موسكو تطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
أزمة الجاسوس الروسي: موسكو تطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا

2018-03-17

الأكثر قراءة

مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 3 بعملية دهس قرب جنين

مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 3 بعملية دهس قرب جنين

2018-03-16
الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية جنين ويلاحق عائلة قبها

الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية جنين ويلاحق عائلة قبها

2018-03-16
قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما

قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما

2018-03-16
حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة

حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة

2018-03-16
37% من المجتمع العربي يحصرون الدين بالجانب الشخصي

37% من المجتمع العربي يحصرون الدين بالجانب الشخصي

2018-03-16