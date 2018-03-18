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فيضانات في كرواتيا بسبب ذوبان الثلوج

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 14:29

فيضانات في كرواتيا بسبب ذوبان الثلوج
توضيحية من الأرشيفى(فرانس برس)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أعلنت كرواتيا حالة الطوارئ، اليوم الأحد، في وادي كوسينج في وسط البلاد؛ بعد فيضان نهر ليكا مما تسبب في قطع الطرق أمام نحو 500 شخص، وترك بعض القرى بدون كهرباء.

وقال ميهاييل كورتس المسؤول في بلدية بيروسيتش، إن منسوب المياه يرتفع بمعدل خمسة سنتيمترات في الساعة. وذكر التلفزيون الحكومي أن نحو 20 منزلا غمرتها المياه، وهناك منازل أخرى معرضة للخطر.

ومدينة كارلوفاتش وبلدات ياسينوفاتش وهرفاتسكا كوستاينيتشا، هي الأكثر عرضة للخطر من فيضان الأنهار. وأدى انهيار أرضي في المنطقة الأسبوع الماضي إلى تدمير نحو 12 منزلا. وهناك تهديدات بانهيارات أرضية جديدة قرب بلدة بترينجا.

وفي دولة الجبل الأسود المجاورة، تهدد مياه الفيضانات والرياح العاتية والأمطار الغزيرة الحي القديم في مدينة بودفا الساحلية، في حين انقطع الطريق إلى عدة قرى في أولسينج قرب الحدود مع ألبانيا بسبب فيضان نهر بوج.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كرواتيا
#فيضان
#فيضان
#غزارة المطر

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