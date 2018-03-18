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روسيا تنتخب رئيسا وبوتين يتجه للفوز بولاية رابعة

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 09:11

روسيا تنتخب رئيسا وبوتين يتجه للفوز بولاية رابعة
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمد وتد

بدأ الروس يتوجهون إلى مراكز الاقتراع، صباح اليوم الأحد، في موسكو والجزء الأكثر كثافة سكانية في روسيا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات يضمن فيها الرئيس فلاديمير بوتين الفوز بولاية رئاسية رابعة من ست سنوات.

ونظرا إلى الفرق في التوقيت، كانت مراكز الاقتراع فتحت في أقصى الشرق الروسي وسيبيرا مساء السبت على أن تغلق في جيب كالينينغراد على الحدود مع الاتحاد الأوروبي في الساعة السادسة الأحد.

ودعي أكثر من 107 ملايين ناخب للتوجه إلى مراكز الاقتراع الاد اعتبارا من الساعة 8,00 ت غ في أكبر بلد عدديا في العالم.

وكل المؤشرات تطمئن الرئيس الروسي الذي يحظى بحوالي 70% من نوايا الأصوات بحسب آخر استطلاعات الرأي، والذي ينسب إليه الروس عودة الاستقرار بعد التسعينات، فيما يقول منتقدوه أن ذلك تم على حساب تراجع الحريات.

ومن المفترض أن يفوز بوتين (65 عاما) الأحد بولاية رابعة ستبقيه في السلطة حتى 2024، بعد حوالي ربع قرن على تعيينه من قبل الرئيس بوريس يلتسين خلفا له.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#روسيا
#انتخابات
#بوتين

من عرب 48

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