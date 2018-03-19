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أستراليا: الحرائق مستمرة والحرارة تخطت 41 درجة

تاريخ النشر: 19/03/2018 - 15:47

أستراليا: الحرائق مستمرة والحرارة تخطت 41 درجة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

حثت السلطات الأسترالية، مواطنيها، اليوم الإثنين، على أن يظلوا متيقظين مع استمرار حرائق الغابات في الخروج عن نطاق السيطرة في جنوب شرق البلاد، بعد أن دمرت منازل وقتلت رؤوس ماشية وأجبرت مئات السكان على الفرار.

ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو إصابات خطيرة بحلول صباح اليوم، ولكن حرائق الغابات ألحقت أضرارا بالغة في المناطق الريفية بولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

وأدت الرياح الجافة والساخنة إلى تأجيج الحرائق مع وصول درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية، أمس، الأحد. ويعتقد أن صواعق برق أشعلت هذه الحرائق يوم السبت.

وقالت سلطات الطوارئ إن الأوضاع قد تخف اليوم، ولكن التحذيرات ظلت قائمة بالنسبة لخمسة أماكن.

وأعلنت السلطات الأسترالية أن الحرائق العنيفة أججتها درجات الحرارة المرتفعة ورياح عنيفة، وأدت إلى تدمير عشرات المنازل ونفوق أعداد كبيرة من الماشية.

ودمر أو تضرر نحو سبعين مسكنا في "تاثرا" القرية الساحلية بجنوب مقاطعة نيو ساوث ويلز.

كما احترق 40 ألف هكتار من الأراضي في جنوب غرب مقاطعة فكتوريا المجاورة، التي شهدت في نهاية الأسبوع عشرات الحرائق التي قضت على قطعان من الماشية.

ويشهد جنوب شرق أستراليا حاليا ارتفاعا غير عادي في درجات الحرارة وصلت لنحو 41 درجة مئوية.

ويقول الخبراء أن هذه الحرائق تشير إلى استمرار موسم حرائق الغابات، الذي يأتي عادة في الصيف بين كانون الأول/ ديسمبر وشباط/ فبراير، بسبب التغيرات المناخية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أستراليا
#حرائق غابات
#الاحتباس الحراري

أستراليا: الحرائق مستمرة والحرارة تخطت 41 درجة

من عرب 48

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