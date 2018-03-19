استهدف أربعة أشخاص على الأقل، السفارة التركية في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، بزجاجات حارقة، صباح اليوم الإثنين، وفق ما أعلنت الشرطة، ما تسبب بأضرار ضئيلة في واجهة المبنى دون وقوع إصابات.

وأعلن المسؤول في شرطة كوبنهاغن، بيتر داهل، أن المهاجمين هربوا لدى وصول دورية شرطة إلى المكان.

ونقلت "فرانس برس" عن داهل قوله: "نجري تحقيقات في المنطقة ونبحث عن شهود عيان وكاميرات المراقبة، لكن لم نتوصل إلى المشتبه بهم حتى اللحظة".

في حين قال قائد شرطة كوبنهاغن، هنريك مول، للصحفيين، اليوم، إن هجوم اليوم الإثنين لم يسفر عن إصابات، وتسبب فقط في إحداث أضرار طفيفة في الجزء الخارجي من مبنى السفارة.

وأضاف أن ضباط شرطة، كانوا يقومون بدورية، رأوا شخصين يفران من وقع الحادث.

وبدأت السلطات تحقيقا جنائيا في ملابسات الحادث.

ووقع الهجوم بعد يوم من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن مقاتلين من المعارضة السورية مدعومين من أنقرة سيطروا "بالكامل" على مركز مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سورية.

من جهتها، رفضت السفارة التركية في كوبنهاغن التعليق على الحادثة.