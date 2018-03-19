أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف "بريكسيت" (الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي)، ميشال بارنييه، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد توصلا إلى اتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية التي ستستمر لنحو عامين بعد بريكست المتوقع العام القادم.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مهم اليوم، مع بريطانيا بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، بحسب ما أعلن كبير مفاوضي التكتل في هذا الملف. وقال بارنييه للصحافيين في بروكسل بعد مفاوضات أجراها مع نظيره البريطاني، ديفيد ديفيس، إنه "توصلنا إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية"، مشيرا إلى أن "مدة الفترة الانتقالية ستكون محدودة".

ويتضمن النص الجديد للاتفاق بشأن بريكسيت الذي وضعه الطرفان إلى أن الفترة الانتقالية ستستمر من لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس 2019 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وتابع بارنييه "خلال هذه الفترة، ستتوقف المملكة المتحدة عن المشاركة في عملية صناعة القرار بالاتحاد الأوروبي كونها لن تعود عضوا في التكتل بعد هذا التاريخ"، مضيفا "لكنها مع ذلك، ستحتفظ بمنافع ومزايا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي (...) وسيتعين عليها لهذا السبب احترام جميع القواعد الأوروبية كما تفعل جميع الدول الأعضاء".

من جانبه، صرح ديفيس للصحافيين بأن الاتفاق بشأن الفترة الانتقالية "يوفر الطمأنينة التي تطالب بها أوساط المال والأعمال والمواطنون في أنحاء بريطانيا والاتحاد الأوروبي".