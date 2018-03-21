مجلس الأمن يمدد العقوبات عامًا على كوريا الشمالية

قرر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم الأربعاء، تمديد العقوبات الدولية المفروضة علي كوريا الشمالية، لمدة عام.

ونص القرار، الذي صاغته واشنطن، على "تمديد ولاية فريق الخبراء المتعلقة بالتدابير المفروضة في قرارات المجلس السابقة حتى 19 نيسان/أبريل 2019".

وأكد القرار أن "انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية وكذلك وسائل إيصالها لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".

وحث القرار جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من الأطراف المهتمة، على "التعاون التام مع اللجنة (لجنة العقوبات) المشكلة عملاً بالقرار السابق الصادر العام 2006".

وطالبها بتقديم أي معلومات بشأن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب قرارات المجلس السابقة (الخاصة بالعقوبات على كوريا الشمالية).

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

يأتي القرار الدولي في وقت تظهر فيه مؤشرات على التقارب بين الكوريتين اللتين عقدتا محادثات تاريخية بينهما أواخر الشهر الماضي بعد توقف دام سنوات.

كما تظهر مؤشرات على تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقد قمة مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، نهاية أيار/ مايو المقبل.