استقالة المحامي الشخصي لترامب وتوقع تغييراتٍ بفريقه القانونيّ

استقال جون داود، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من منصبه اليوم الخميس، وسط توقعات بإجراء تغييرات على الفريق القانوني لترامب قد تُعيد المحامي السابق مارك كاسوفيتز إلى منصبه.

وأكد استقالة داود لـ"واشنطن بوست" ثلاثة أشخاص على إطلاع بالقرار، فيما أكده لصحيفة "نيويورك تايمز" مصدران مطلعان، قال أحدهما إن "داود استقال بعد أن خلص إلى أن ترامب يتجاهل بشكل متزايد مشورته".

وكتب محامي ترامب الشخصي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "واشنطن بوست": "أنا أحب الرئيس وأتمنى له الخير"، لكنه أوضح أنه "لم يعد يستطيع القيام بعمله كما ينبغي مع موكل لا يستمع لنصائحه".

وذكرت الصحيفة أن استقالة داود، الذي يوصف بـ"كبير محامي الرئيس"، "قرار متفق عليه إلى حد كبير" بعد أن فقد ترامب ثقته فيه بشأن قدرته على التعامل مع تحقيق المحامي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيرة إلى أن محامي ترامب الشخصي عبّر عن "إحباطه" بسبب استقدام ترامب محامين جدد لفريقه.

وقال محامي ترامب والمتحدث باسم الفريق القانوني، جاي سيكولو للصحيفة: "كان جون جزءًا مهما من الفريق، وصديقًا، وسنواصل التعاون بشكل كامل".