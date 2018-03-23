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أمر اعتقال بحق المرشح الوحيد لرئاسة إقليم كاتالونيا

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 23:27

أمر اعتقال بحق المرشح الوحيد لرئاسة إقليم كاتالونيا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أعلنت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الجمعة، أن القاضي المكلف بالتحقيق في المحاولة الانفصالية لإقليم كاتالونيا، أمر باحتجاز خمسة مسؤولين انفصاليين سابقين، بينهم خوردي تورول، المرشح الحالي والوحيد لرئاسة الإقليم.

وطلب القاضي توقيف رئيسة البرلمان الكاتالوني السابقة، كارمي فوركاديل، وثلاثة وزراء سابقين في الحكومة الإقليمية، إلى جانب تورول، والأخير لن يتمكن من حضور جلسة مناقشة وتصويت مقررة غدا، السبت، لانتخاب رئيس للإقليم.

وبرر القاضي قراره بالخشية من مغادرة المسؤولين الخمسة للبلاد قبل إنهاء إجراءات محاكمتهم، خاصة بعد فرار مارتا روفيرا، الشخصية المؤيدة للانفصال، خارج إسبانيا لتفادي الاتهامات الموجهة إيها.

وقالت المحكمة العليا إن 13 انفصاليا كاتالونيا سيحاكمون بالإجمال، بينهم الرئيس المعزول كارلس بيغديمونت.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه الاعتقالات الأخيرة إلى إثارة التوترات مجددا في كاتالونيا، حيث بدأ أنصار حركات مؤيدة للاستقلال بالتظاهر، مساء الجمعة.

وتخضع كاتالونيا للحكم المباشر من مدريد الذي تم فرضه بعد إعلان الإقليم استقلاله في تشرين الأول/ أكتوبر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#المحكمة العليا الإسبانية
#كاتالونيا
#خوردي تورول

من عرب 48

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