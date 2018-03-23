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أميركا تصادق على عقود بيع أسلحة للسعودية بمليار دولار

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 11:15

أميركا تصادق على عقود بيع أسلحة للسعودية بمليار دولار
مظاهرات بواشنطن ضد زيارة بن سلمان (أ.ب)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب
تحرير : رامي حيدر

أعلنت الإدارة الأميركية، في وقت متأخر من مساء الخميس، موافقتها على عقود بيع أسلحة مختلفة للسعودية تفوق قيمتها المليار دولار، ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للولايات المتحدة.

ويتعلق العقد الأساسي ببيع 6600 صاروخ مضاد للصواريخ طراز "تاو 2 بي" مقابل 670 مليون دولار، بحسب بيان للخارجية الأميركية. وتشمل العقود الأخرى صيانة مروحيات (103 ملايين دولار) وقطعا للعديد من أنواع المركبات البرية (300 مليون دولار).

ووفقا لمسؤول أميركي، فإن هذه المبيعات كانت في طور الإعداد منذ الزيارة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب إلى السعودية في أيار/ مايو الماضي، حيث كان قد أعلن عن عقود بقيمة 110 مليارات دولار لم يتم تنفيذ قسم كبير منها حتى الآن.

وبحسب الإدارة الأميركية، فإن مبيعات الأسلحة الجديدة هذه "ستدعم السياسة الخارجية الأميركية وأهداف الأمن القومي من خلال تحسين أمن دولة صديقة". وسيتم الانتهاء من توقيع العقود التي تم الاتفاق عليها إذا لم يعارض الكونغرس الأميركي ذلك.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السعودية
#أميركا
#أسلحة

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