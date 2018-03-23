اتهام 9 إيرانيين بقرصنة معلومات من مؤسسات أميركية

عرب ٤٨/ أ ب

وجهت وزارة العدل الأميركية، اتهامات لتسعة إيرانيين بالضلوع في برنامج ترعاه الحكومة الإيرانية لقرصنة معلومات حساسة من مئات الجامعات والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية الأميركية، بحسب ما أعلن مساعد النائب العام، رود روزنستين، ومسؤولون آخرون في هيئات إنفاذ القانون، اليوم الجمعة.

وقال مسؤولون إن الإيرانيين كانوا يعملون نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

وأضافوا أن المتهمين على صلة بـ"معهد مبنى"، وهي مؤسسة إيرانية تعاقدت على مدار سنوات عديدة ماضية مع الحكومة الإيرانية للقيام بعمليات قرصنة.

ومن غير المرجح أن تتم مقاضاة المتهمين في محكمة أميركية، وذلك بسبب عدم وجود معاهدة ترحيل متهمين مبرمة مع إيران.

غير أن القضية تعد جزءا من إستراتيجية الحكومة الأميركية التي يطلق عليها "كشف الهوية والخزي" والتي تستهدف الكشف عن أسماء القراصنة الأجانب وتحذير دولهم.