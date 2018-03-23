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كاليفورنيا: غضب في الشارع بسبب قتل الشرطة لشاب أسود

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 09:36

كاليفورنيا: غضب في الشارع بسبب قتل الشرطة لشاب أسود
صورة توضيحية
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أثار تسجيل مصور يظهر شرطيين وهما يطلقان وابلا من الأعيرة النارية على شاب أسود أعزل في سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا احتجاجات بالشوارع، عرقلت المرور بالمدينة لساعات يوم الخميس.

وقالت الشرطة إن الفيديو الذي صورته الكاميرات التي كانت مثبتة بملابس الشرطيين خلال المواجهة التي دارت، مساء الأحد، أظهرت القتيل، ستيفون كلارك البالغ من العمر 22 عاما، وهو يمسك شيئا تبين فيما بعد أنه هاتف محمول، بينما أطلق الشرطيان عليه 20 عيارا ناريا.

وأذاعت الشرطة الفيديو في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وسرعان ما انتشر على الإنترنت.

وهذه أحدث واقعة في سلسلة أحداث قتلت فيها الشرطة سودا عزَّل في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة منذ 2014 وأثارت جدلا واسعا حول وجود تحيز عنصري في نظام العدالة الجنائية، وحول استخدام القوة المفرطة.

وتجمع أكثر من 200 متظاهر، يوم الخميس، للتنديد بإطلاق النار في احتجاج نظمته حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة).

وقبل ذلك بساعات قال رئيس البلدية، دارل ستاينبرج، للصحفيين إن الفيديو أفزعه.

وقال في مؤتمر صحفي "روعتني وفاة شاب من سكرامنتو. عرفنا لاحقا أنه أب لطفلين.. ما هو شعوري؟ شعور مروع".

وقالت شرطة سكرامنتو إن إطلاق الرصاص حدث بعد بلاغ بأن شخصا يكسر نوافذ سيارات بمنطقة سكنية وجدت فيها الشرطة فيما بعد ثلاث سيارات لحقت بها أضرار. وأضافت أن المشتبه به شوهد أيضا من طائرة مروحية وهو يحطم بابا زجاجيا في منزل قبل أن يقفز عن السياج إلى فناء منزل مجاور.

وظهر في الفيديو شرطيان يطاردان كلارك في الظلام، ويقولان "أظهر ما في يديك" و"سلاح" قبل أن يفتحا النار.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كاليفورنيا
#سكرامنتو
#بلاك لايفز ماتر

من عرب 48

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