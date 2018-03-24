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أميركا: مئات الآلاف في الشوارع تنديدًا بانتشار السلاح

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 22:17

أميركا: مئات الآلاف في الشوارع تنديدًا بانتشار السلاح
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : خالد السيد

يحتشد مئات الآلاف من الأميركيين، اليوم السبت، تحضيرًا للمظاهرات التي ستجوب أنحاء الولايات المتحدة، للمطالبة بتشديد قوانين الدولة اتجاه حيازة السلاح.

وكانت شرارة هذه الموجة الغاضبة قد أُطلقت بعد حادث إطلاق نار في إحدى مدارس فلوريدا، في 14 شباط/ فبراير الماضي، الذي أدى إلى مقتل 17 شخصًا.

ويقود الحراك طلابًا نجوا من حادق إطلاق النار العشوائي في فلوريدا، طالبين حقّهم بالأمن والأمان.

وتُنظم أكبر مظاهرة من بين 800 مظاهرة في جميع أنحاء أميركا، في العاصمة واشنطن، والتي من المتوقع أن يصل عدد المحتشدين فيها إلى نصف مليون شخص.

ويتجمع المتظاهرون في واشنطن بالقرب من مجلس السينات الأميركي، الكونغرس، مرددين مطالبهم بمكافحة العنف باستخدام الأسلحة النارية.

ترامب بصدد ترحيل عشرات الدبلوماسيين الروس
كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب، ينوي ترحيل دبلوماسيين روس على غرار ما فعلت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي المتضامنة معها في قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، وابنته في مدينة سالزبري في بريطانيا.
 

وتهدف الاحتجاجات لإنهاء مأزق تشريعي يعرقل منذ وقت طويل تشديد القيود المفروضة على بيع الأسلحة النارية، في دولة تكاد تصبح فيها حوادث إطلاق النار العشوائي في المدارس والجامعات أمرًا عاديًا.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها عبارات مثل، "هل أنا التالي؟ و" الكونغرس=قتلة".

وحظي الطلبة المسؤولون عن تنظيم المسيرة بالإشادة كما تلقوا تبرعات نقدية من عشرات المشاهير، وتشارك المطربة الأميركية، أريانا جراندي ولين مانويل ميراندا الذي شارك في تأليف وتلحين مسرحية "هاميلتون" الغنائية، في المسيرة التي تنظم في واشنطن.

وتبرع الممثل، جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين محامية حقوق الإنسان بمبلغ 500 ألف دولار وقالا إنهما سيشاركان في مسيرة واشنطن.

ووقع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، ميزانية إنفاق تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار تشمل تعديلات طفيفة على فحوصات البيانات في مبيعات السلاح وتكفل مساعدة المدارس في التصدي للعنف المسلح، وهو اقتراح قدمه الرئيس الأميركي بتدريب المعلمين على حمل السلاح.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#الولايات المتحدة
#حيازة السلاح
#واشنطن

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