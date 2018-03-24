برلمان غانا يوافق على نشر قوات أميركية في البلاد

قال مشرعون، إن برلمان غانا صدق يوم أمس الجمعة، على اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق نشر قوات ومعدات عسكرية في تصويت قاطعته المعارضة.

وبموجب الاتفاق العسكري بين غانا والولايات المتحدة ستفتح غانا منشآت ومناطق للقوات الأميركية والمتعاقدين الأميركيين دون عوائق.

ويقول الاتفاق إن المنشآت التي ستقدمها غانا سيتم تخصيصها للقوات الأميركية فقط أو للاستخدام المشترك مع القوات الغانية.

وأضاف الاتفاق أنه "على غانا أن توفر الوصول إلى مدرج للطائرات يفي بمتطلبات القوات الأمريكية".

وينص الاتفاق كذلك على أن الأميركيين سيستخدمون المجال اللاسلكي الغاني مجانا وسيتم إعفاؤهم من دفع رسوم على المعدات المستوردة.

وفي المقابل ستستثمر الولايات المتحدة نحو 20 مليون دولار في تدريب الجيش الغاني وتزويده بالعتاد. وستجرى أيضا تدريبات مشتركة.