استمرار نزوح مدنيي الغوطة والنظام يتجه لدوما

بدأ مسلحو المعارضة السوريون في الانسحاب من عدة بلدات في معقلهم السابق في الغوطة الشرقية، لتتسلمها قوات النظام السوري وروسيا، بحيث لم يتبق سوى مدينة دوما المحاصرة كآخر معقل لهم هناك.

يأتي ذلك بعد هجوم استمر شهرا أدى إلى تدمير الغوطة الشرقية التي كانت من أول مراكز الثورة التي اندلعت في 2011 وآخر معقل لمسلحي المعارضة قرب العاصمة دمشق.

وبدأت عشر حافلات تقل مسلحين وأسرهم ومدنيين آخرين في مغادرة الغوطة الشرقية بعد حلول الظلام فيما يمثل طليعة قافلة حافلات تتجه نحو شمال غرب سورية.

ويعني ذلك أن دوما فقط هي المتبقية تحت سيطرة مسلحي المعارضة في الغوطة الشرقية التي كانت المعقل الرئيسي للمعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق. وقالت الأمم المتحدة قبل شهر إن 400 ألف شخص يعيشون في الغوطة الشرقية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن خروج المدنيين من مدن وبلدات الغوطة الشرقية قرب دمشق لا يزال متواصلا، من خلال ما وصفته بـ"المعابر الإنسانية".

وقالت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الأحد، إن أكثر من 1700 مدني غادروا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مدينة دوما في الغوطة الشرقية، عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين.

كما وأفادت الوزارة الروسية بأن 988 شخصا من المسلحين وعائلاتهم غادروا، أمس السبت بلدة، عربين في الغوطة الشرقية، ونقلوا إلى محافظة إدلب في الشمال السوري.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، الأحد: "نتيجة المباحثات بين قيادة مركز المصالحة الروسي وقادة جماعة "فيلق الرحمن" المعارضة تم التوصل إلى اتفاق حول خروج مسلحي هذه الجماعة من بلدة عربين".

وأضافت الوزارة أنه تم نقل 988 مسلحا وعائلاتهم على متن 17 حافلة إلى إدلب، بضمانات قدمت من قبل السلطات السورية ومركز المصالحة الروسي وممثلو الهلال الأحمر السوري.

وبحسب معطيات وزارة الدفاع الروسية، فإن أكثر من 23 ألف شخص نزحوا عن مناطق في الغوطة الشرقية من نهاية شباط/ فبراير.

وأشارت الوزارة إلى أن المدنيين بدأوا يعودون إلى منطقتي "سقبا" و"كفر بطنا" المحررتين من المسلحين في الغوطة الشرقية.

وأضافت أن عدد الذين نزحوا عن الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية وحتى الآن بلغ 106182 شخصا.