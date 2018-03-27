الناتو يطرد 7 من العاملين بالبعثة الروسية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن التحالف العسكري سيطرد سبعة من العاملين من البعثة الروسية بسبب تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا بغاز أعصاب.

وأضاف أن الناتو سيرفض أيضا طلب اعتماد معلق لثلاثة عمال آخرين ضمن البعثة الروسية.

وروسيا ليست عضوا في الناتو، وبالرغم من الطرد، فقد قال ستولتنبرغ إنه بإمكان روسيا أن تحتفظ ببعثتها الدبلوماسية مكونة من 20 شخصا في مقر التحالف في بروكسل، وأنه سيسمح لروسيا بالإبقاء على الاتصالات الضرورية مع أعضاء الناتو.

وأوضح ستولتنبرغ "سنستمر في العمل من أجل حوار بناء" مع روسيا، لكن الإجراء المعلن الثلاثاء "يرسل رسالة بالغة الوضوح لروسيا بأن هناك ثمنا."

وأقدمت واشنطن وكندا وأوكرانيا و15 دول أوروبية أخرى، اليوم الإثنين، على طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم الجاسوس المزدوج، سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا، وذلك في أوج الحملة الديبلوماسية التي تقودها لندن ضدّ موسكو.