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سفراء الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات جديدة على إيران

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 20:11

سفراء الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات جديدة على إيران
أرشيفية
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير : باسل مغربي

قال دبلوماسيون إن سفراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا، اليوم الأربعاء، احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران، بعد مقترح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وقد يقررون فرض هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء الخارجية الشهر المقبل.

وأوضح دبلوماسي، في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية التكتل المقبل في لوكسمبورغ، يوم 16 نيسان، أن "الفكرة هي أن يكون لدينا قرار نهائي بشأن عقوبات على إيران بحلول موعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في إبريل أو خلاله".

ووفقا لوثيقة سرية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، فقد اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقوبات جديدة من التكتل على إيران بسبب صواريخها البالستية، ودورها في الحرب في سورية، في مسعى لإقناع واشنطن بألا تنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران عام 2015.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الاتحاد الأوروبي
#إيران
#فرض عقوبات

من عرب 48

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