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متظاهرون يقتحمون بلدية أميركية احتجاجًا على مقتل شاب أسود

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 23:42

متظاهرون يقتحمون بلدية أميركية احتجاجًا على مقتل شاب أسود
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

اقتحم متظاهرون اجتماعًا لمجلس بلدية مدينة "سكرامنتو"، عاصمة ولاية كاليفورنيا الأميركية، للتعبير عن غضبهم إزاء التلكؤ في التحقيق بمقتل شاب أسود، قبل أيام، برصاص الشرطة.

وقطع "ستيفانت كلارك"، شقيق الضحية "ستيفن" (22 عامًا)، برفقة عدد من المُحتجين، اجتماع مجلس بلدية المدينة، وخاطب أعضاء المجلس قائلًا: "أصبتمونا بخيمة أمل".

ورفع "كلارك" صورة شقيقه، وصرخ قائلًا: "أطلقتم النار عليه وأخذتموه منا"، مؤكدًا أن شقيقه كان أعزلًا عندما قُتل.

وفي 18 آذار الجاري، قُتل "ستيفن" عقِب تلقيه 20 رصاصة من قبل الشرطة، ليتبين لاحقًا أنه كان أعزلًا.

وتشهد المدينة منذ ذلك الحين مظاهرات واحتجاجات واسعة، تطالب بمحاسبة المسؤولين، ووضع حد للتمييز بحق السود، وعنف الشرطة المبالغ فيه، بحسبهم.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#متظاهرون
#شاب أسود
#أميركا
#كاليفورنيا

من عرب 48

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