مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم مسلح شرقي أفغانستان

قُتل شخصان وأصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء هجوم مسلح استهدف مراسم تشييع أحد الجنود في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم ولاية ننكرهار، عطاء الله خوجاني، إن مسلحًا أطلق النار على المشاركين في مراسم التشييع بقرية باديلي.

وأشار خوجاني إلى مقتل مدير شرطة منطقة خيوة التي تتبع إليها قرية باديلي، سامنوال مطيع الله، فضلًا عن مدني واحد، في الحادث.

وأكّد أن الهجوم المسلح أسفر أيضًا عن إصابة 4 مدنيين، وأن المهاجم ينتمي إلى حركة "طالبان".