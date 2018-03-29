قمة بين الكوريتين في 27 نيسان المقبل

تعقد الكوريتان الجنوبية والشمالية، قمة في 27 نيسان/ أبريل المقبل، وفق ما أكد مسؤولون كوريون جنوبيون بعد لقاء بين الجانبين في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن اللقاء بين كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، ومون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية هو الثالث من نوعه وسيعقد أيضا في المنطقة منزوعة السلاح.

وفي سياق متصل، جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، الأربعاء، رغبته عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

وقال ترامب، في تغريدة له على تويتر، "لسنوات عديدة ومن خلال الإدارات المتعاقبة، قال الجميع إنه ليس هناك إمكانية ولو ضئيلة للحفاظ على السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف الرئيس الأميركي، "الآن هناك فرصة جيدة لأن يقوم كيم جونغ أون بما هو مناسب لشعبه وللإنسانية، ونتطلع إلى اجتماعنا في وقت قريب".

وتابع قائلًا، "تلقيت رسالة الليلة الماضية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، تفيد بأن اجتماعه مع رئيس كوريا الشمالية جرى بشكل جيد للغاية، وأنه يتطلع أيضًا إلى عقد لقاء معي".

ومع ذلك لفت ترامب: "للأسف يجب الحفاظ على أقصى درجات العقوبات والضغط بأي ثمن".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين، من يوم الأحد إلى الأربعاء.

ووفقًا للوكالة: "ناقش الزعيمان بشكل شامل الوضع في العالم وشبه الجزيرة الكورية".

وأبلغ الرئيس الصيني نظيره الكوري الشمالي أن "الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان السلام والاستقرار، وحل الأزمة بالحوار والمفاوضات".

ونقلت الوكالة عن كيم جونغ أون قوله إنه: "قام بهذه الزيارة ليهنئ شخصيًا شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للصين، وهو ما يتوافق مع التقاليد الودية بين البلدين".