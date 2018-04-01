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إقالات ترامب: وزير "قدامى المحاربين" يؤكد طرده

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 21:18

إقالات ترامب: وزير "قدامى المحاربين" يؤكد طرده
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أثبت وزير شؤون قدامى المحاربين في الولايات المتحدة، ديفيد شولكين، اليوم الأحد، أنه لم يُقدِّم استقالته، بل تمّ طرده من منصبه، في فصل جديد من عمليات التغيير التي يقوم بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، داخل إدارته.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليندساي والترز، لوكالة "أسوشييتد برس"، إن شولكن قدّم استقالته يوم الأربعاء الماضي، تزامنا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر "تويتر"، عن تغيير آخر في إدارته بإقالته شولكن نفسه، وترشيحه طبيب البيت الأبيض روني جاكسون خلفا له. 

لكن شولكين قال في تصريحات تلفزيونية، اليوم، إنه لم يقدّم أي طلب استقالة، ولم يخطط للقيام بذلك، بل تمّ إبلاغه بقرار طرده، قبل وقت قصير جدا من إعلان ترامب ذلك عبر موقع "تويتر".

وأكد الوزير الأميركي أنه ملتزم بالتأكد من أن عمله لن يتوقف حتى استلام شخص آخر مكانه، في إشارة إلى قدرة ترامب على تعيين وزير تصريف أعمال مكانه.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الولايات المتحدة
#ترامب
#إقالات ترامب

من عرب 48

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