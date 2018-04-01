مصرع 10 أشخاص بانهيار فندق وسط الهند

لقي عشرة أشخاص مصارعهم، وأصيب اثنان آخران إثر انهيار فندق مؤلف من أربعة طوابق في منطقة مزدحمة بمدينة اندور الواقعة بوسط الهند في ساعة متأخرة من مساء السبت، وذلك حسب ما قال مسؤول في الشرطة المحلية.

وقال مساعد نائب مفتش الشرطة، راميش كيراد لـ"رويترز": إنّ عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين.

وأضاف أنه على الرغم من أن المبنى قديم لم يُعرف سبب انهياره على الفور. وقالت تقارير إخبارية محلية، إنّ المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به.

وانهيار المباني أمر متكرر في الهند حيث كثيرا ما يتملص مقاولون ومسؤولون من القوانين أو يهملون في ضرورة تجديد المباني القديمة.

وفي آب؛ انهار مبنى عمره 117 عاما في المركز المالي مومباي مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا.