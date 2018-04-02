ترامب اقترح على بوتين عقد قمة في البيت الأبيض

أعلن مسؤول رفيع في الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اقترح على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عقد قمة في البيت الأبيض خلال اتصال هاتفي بينهما، الشهر الماضي، قبل الطرد الجماعي لدبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

وقال مستشار بوتين لشؤون السياسة الخارجية، يوري يوشاكوف، للصحفيين "عرض ترامب عقد اللقاء في البيت الأبيض في واشنطن".

وكان ترامب قد هاتف بوتين في 20 آذار/مارس لتهنئته بإعادة انتخابه، وأبلغ الرئيس الأميركي الصحفيين بعد ذلك أنهما "قد يلتقيان في المستقبل غير البعيد".

وبإجراء هذا الاتصال ببوتين أهمل ترامب نصيحة واضحة من مستشاريه لشؤون الأمن القومي بعدم القيام بهذه الخطوة. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" هذا الأمر نقلا عن مسؤولين على دراية بالاتصال الهاتفي.

ومع ذلك قال يوشاكوف، الإثنين، إنه لم يكن هناك أي "مناقشات محددة" بين الجانبين حول القمة منذ تلك المحادثة الهاتفية، مضيفا "لقد كان ترامب نفسه هو الذي اقترح اللقاء".

وتابع "لكن بعد ذلك حدث خرق جديد في علاقاتنا الثنائية، فقد تم طرد الدبلوماسيين".

وأعرب يوشاكوف عن الأمل بأن تعود روسيا والولايات والمتحدة إلى "الحوار الجدي والبنّاء".

وبعد المحادثة الهاتفية انضمت واشنطن إلى حلفاء بريطانيا وطردت 60 دبلوماسيا روسيا، وأغلقت قنصلية روسيا في سياتل، وذلك في إطار الرد على تسميم الجاسوس السابق، سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة سالزبري البريطانية في 4 آذار/مارس.

وردت موسكو بطرد 60 دبلوماسيا أميركيا، وإغلاق القنصلية الأميركية في سان بطرسبورغ.

لكن واشنطن قالت إن بإمكان روسيا التقدم بطلبات لاعتماد دبلوماسيين يحلون محل من تم طردهم.