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زلزال عنيف يضرب بوليفيا دون وقوع أضرار

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 21:45

زلزال عنيف يضرب بوليفيا دون وقوع أضرار
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر بوليفيا، اليوم الإثنين، لكنه كان على عمق كبير لذا لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن الزلزال ضرب عند الساعة العاشرة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي (13:40 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه على بعد 127 كيلومترا جنوب شرقي مدينة تاريخا البوليفية.

وكان مركز الزلزال على بعد 557 كيلومترا تحت السطح.

وقال مرصد سان كاليكستو في لاباز، إن الزلزال كان واحدا من أقوى الزلازل التي شهدتها بوليفيا، لكن لم تقع أضرار لأنه كان على عمق كبير.

لم يشعر سكان العاصمة لا باز والمدن الأخرى سوى بتوابع طفيفة.

غير أن الزلزال دفع المواطنين لمغادرة المباني المكتبية، حتى في ساو باولو بالبرازيل على بعد نحو ثلاثة آلاف كيلو متر من تاريخا.

ملف خاص | يوم الأرض

#بوليفيا
#تاريخا
#زلزال

من عرب 48

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