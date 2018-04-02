نيجيريا: مقتل 20 وإصابة 84 في هجمات لبوكو حرام

أعلن سكان محليون وأجهزة الطوارئ في نيجيريا، اليوم الإثنين، مقتل 20 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 84 آخرين في هجمات شنها تنظيم "بوكو حرام" نهاية أسبوع الفصح على مايدوغوري، شمال شرقي نيجيريا.

ومساء الجمعة الماضي، هاجمت أربع انتحاريات تتراوح أعمارهن بين 13 و18 عاما، أرسلهن تنظيم بوكو حرام مخيم زاوويا في محيط مايدوغوري ما أسفر عن مقتل شخصين، في أول هجوم منذ أن اعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار إفساحا في المجال أمام إجراء حوار مع بوكو حرام.

ومساء الأحد، حاول مقاتلو بوكو حرام اقتحام المدينة التي تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة، ونجحوا في تخطي السواتر الترابية والخنادق المحيطة بها. وأعلنت إدارة الأوضاع الطارئة سقوط 18 قتيلا و84 جريحا.

وقال مسؤول الإجلاء في الإدارة، بيلو دامباتو لوكالة فرانس برس "حتى الساعة أحصينا 18 جثة من حيي بالي شوا وبالي كورا" في ضواحي ميادوغوري، مضيفا أن "القتلى سقطوا لدى محاولتهم الهرب من المعارك بين المتمردين والجيش".

وأعلن قائد عسكري كبير في مايدوغوري طالبا عدم كشف هويته أن مقاتلي بوكو حرام هاجموا قاعدة عسكرية عند مدخل المدينة بواسطة انتحاريين وقنابل وأسلحة. وأضاف المتحدث "لقد أطلق الإرهابيون قذائف الهاون على الجنود".

ويعد الهجوم الأوسع نطاقا في الأشهر الأخيرة، وسبقته محاولة في نهاية أسبوع عيد الميلاد لاقتحام مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو ومهد تنظيم بوكو حرام.